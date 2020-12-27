المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل

خاص(اسلام تايمز) - أعلنت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق "قاصم الجبارين"، الأحد، مسؤوليتها عن استهداف رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي على الطريق الدولي في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.