المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل

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وقالت سرية قاصم الجبارين في شريط فيديو بثته واطلع عليه موقع "إسلام تايمز
"، وهو يظهر إعطاب الرتل الأمريكي على الطريق الدولي في محافظة بابل، مشيرة إلى أن "مجاهدي هذه السرية هم نفذوا هذه العملية اليوم الأحد".
وكانت سرية قاصم الجبارين قد صعدت من هجماتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي على خلفية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في طائرة مسيرة قرب العاصمة بغداد مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية، الأحد، عن وصول 360 قنينة دم الى القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق. وقالت المصادر ان "360 قنينة دم وصلت الى العراق يوم أمس قادمة من الكويت قاعدة علي السالم، وزعت على القواعد الأمريكية التالية "قاعدة التوحيد " و"قاعدة فكتوريا " و" قاعدة التاجي".
وأضافت ان "وصول الدم تحسباً لهجمات متوقعة على القواعد الأمريكية في البلاد".