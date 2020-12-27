?>?> المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأحد 27 كانون الأول 2020 ساعة 19:57

المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل

ملف مرفقوقالت سرية قاصم الجبارين في شريط فيديو بثته واطلع عليه موقع "إسلام تايمز"، وهو يظهر إعطاب الرتل الأمريكي على الطريق الدولي في محافظة بابل، مشيرة إلى أن "مجاهدي هذه السرية هم نفذوا هذه العملية اليوم الأحد".
وكانت سرية قاصم الجبارين قد صعدت من هجماتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي على خلفية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في طائرة مسيرة قرب العاصمة بغداد مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية، الأحد، عن وصول 360 قنينة دم الى القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق. وقالت المصادر ان "360 قنينة دم وصلت الى العراق يوم أمس قادمة من الكويت قاعدة علي السالم، وزعت على القواعد الأمريكية التالية "قاعدة التوحيد " و"قاعدة فكتوريا " و" قاعدة التاجي". 
وأضافت ان "وصول الدم تحسباً لهجمات متوقعة على القواعد الأمريكية في البلاد". 
 
رقم : 906539
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حسين مرتضى يحكي .. لحظة التقيت الشايب
حسين مرتضى يحكي .. لحظة التقيت الشايب
عبد المهدي: علمتُ باستشهاد سليماني من خاتمه
عبد المهدي: علمتُ باستشهاد سليماني من خاتمه
27 كانون الأول 2020
المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل
المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل
27 كانون الأول 2020
الجامعة التكنولوجية ببغداد تقيم مهرجاناً للمهندس وسليماني
الجامعة التكنولوجية ببغداد تقيم مهرجاناً للمهندس وسليماني
27 كانون الأول 2020
ندوات افتراضية حول مدرسة القائد سليماني
ندوات افتراضية حول مدرسة القائد سليماني
27 كانون الأول 2020
إيرانيون يدشنون هاشتاغ "أبو مهدي منا أهل إيران"
إيرانيون يدشنون هاشتاغ "أبو مهدي منا أهل إيران"
27 كانون الأول 2020
باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع
باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع
27 كانون الأول 2020
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
26 كانون الأول 2020
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
26 كانون الأول 2020
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
26 كانون الأول 2020
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
26 كانون الأول 2020
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
26 كانون الأول 2020
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
26 كانون الأول 2020
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين