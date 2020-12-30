الشهيد سليماني في معركة آمرلي

ويظهر الفيديو الشهيد قاسم سليماني إلى جانب عدد من المسؤولين بينهم قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني العراقي حالياً وزير الداخلية الأسبق، بالإضافة عدد من المسؤولين، فيما يقوم الجنرال سليماني بالمزاح مع الشخص المصور.

وضيق تنظيم داعش الإرهابي الخناق على مدينة آمرلي التي تقطنها أغلبية من التركمان الشيعة، بعدما سقطت المدن والقرى المجاورة لهذه المدينة بيد مسلحي داعش.

وقام تنظيم داعش خلال فترة الحصار بقطع الماء ومنع دخول الغذاء والدواء للمدينة طيلة 80 يوم. وكان يشن هجوم يومي من كل الجهات محاولا اقتحام المدينة الا ان سكان المدينة نظموا انفسهم بخطوط دفاعية لم يستطع مسلحو التنظيم اختراقها.

وفي 31 من آب/ أغسطس 2014 أعلن الجيش العراقي فك الحصار عن المدينة وهزيمة تنظيم داعش في المنطقة.

وفيما يتعلق بوجود الشهيد القائد قاسم سليماني بعمليات مدينة آمرلي، قالت زينب سليماني، إنه "خلال عمليات آمرلي راسلني والدي لأنني قبل ذهابه كنت قلقة للغاية وطلبت منه البقاء معنا عدة أيام إضافية".

وأضافت زينب "راسلني والدي من آمرلي وقال: كيف تطلبين مني ألا أذهب؟ هؤلاء الشباب المظلومون محاصرون وينتظرونني لأذهب وأساعدهم".