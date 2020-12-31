الشقيق الأكبر للشهيد أبو مهدي المهندس يسرد بعض ذكرياته عنه

خاص (إسلام تايمز) - ظهر الشقيق الأكبر للشهيد القائد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في أول ظهور إعلامي له، وهو يسرد بعض ذكرياته عن الرجل الذي نذر عمره من أجل الإسلام والجهاد والشعب العراقي من أجل العيش بحياة كريمة.