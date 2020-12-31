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الخميس 31 كانون الأول 2020 ساعة 00:48

الشقيق الأكبر للشهيد أبو مهدي المهندس يسرد بعض ذكرياته عنه

ملف مرفقوبدأ الشقيق وهو يتحدث بقلب يعتصر ألماً كما هو حال العراقيون والأحرار في العالم هذه الأيام بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر القائد الشهيد أبو مهدي المهندس ورفيق دربه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني.
وقال الشقيق الأكبر للشهيد أبو مهدي المهندس في مقطع فيديو حصل موقع "إسلام تايمز" على نسخة منه، "أنا الشقيق الأكبر للشهيد، وخسارة أبو مهدي ليس كونه شقيقي، بل هو أخ وعزيز وابن بالنسبة لي، وغيابه مؤثر ولا يمكن أن أنسى أو أصف لكم ذلك".
وعن إرتباطه به، قال "إن إرتباطه وثيق جداً مع الشهيد أبو مهدي المهندس، وإذا لم التقي به خلال مدة أقصاها 15 أو 20 يوم، يتصل بي  الشهيد أبو مهدي المهندس ويقول حجي سامحني".
وتابع "اذا أراد المجئ لي في منزلهم بمحافظة البصرة جنوب العراق، يقبل يدي وكذلك عند المغادرة، وهذه الحالات باقية في ذاكرتي ولا يمكن أن أنساها"، مستشهداً ببيت شعري "وإن تبستم شفتاي فالحزن في القلب".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اغتالت الشهيد القائد أبو مهدي المهندس عندما كان يستقبل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي وصل إلى بغداد فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، في زيارة رسمية من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
 
رقم : 907133
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