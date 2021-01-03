من مطار بغداد: الله الله أكبر .. أمريكا الشيطان الأكبر

خاص (إسلام تايمز) - الله الله أكبر .. أمريكا الشيطان الأكبر، بهذا الهتاف صدحت حناجر مئات الآلاف من المتظاهرين العراقيين في شارع مطار بغداد الدولي حيث الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية، باستهداف قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.