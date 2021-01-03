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شهيد القدس
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الأحد 3 كانون الثاني 2021 ساعة 01:21
من مطار بغداد: الله الله أكبر .. أمريكا الشيطان الأكبر
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مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
907694
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