سريع : 10 أهداف سعودية قد تتعرض للضرب في أي لحظة

اسلام تايمز (اليمن )- اكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات المسلحة اليمنية تمتلك صواريخ باليستية ومجنحة قادرة على استهداف المزيد من المنشآت الحيوية للعدو وإلحاق خسائر كبيرة في منشآته العسكرية والاقتصادية.