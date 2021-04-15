اليمن .. واستهداف العمق السعودي في جيزان

خاص (اسلام تايمز) - اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها بهجوم مشترك ب 11 صاروخا وطائرة مسيرة شركة أرامكو ومنصات باتريوت وأهداف حساسة في جيزان بالسعودية.