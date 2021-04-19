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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 07:53

بالفيديو: عملية هجومية على مواقع مرتزقة السعودية في نجران

ملف مرفقونشر الإعلام الحربي، مساء الأحد، مشاهد لمجاهدي الجيش واللجان اثناء تنفيذ عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مواقع الطلعة تم خلالها التنكيل بالمرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

عدسة الإعلام الحربي وثقت بدء عملية التسلل من مسار التفافي، وبمجرد وصول المجاهدين إلى الثكنات حتى باغتوا العدو باقتحام الثكنة العسكرية.

كما لاحقت قوات الجيش واللجان مرتزقة العدوان بعد اقتحام الثكنة، وتم إسقاط الموقع في وقت قياسي رغم وعورة المكان، فيما ولى مرتزقة الجيش السعودي فراراً تاركين أسلحتهم في المواقع.
رقم : 927989
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