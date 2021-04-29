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الخميس 29 نيسان 2021 ساعة 18:30

شاهد/سيول جارفة في السعودية والدفاع المدني يحذر!

ملف مرفقويبين المقطع جريان السيول بسرعة كبيرة وانحدار المياه بشدة داخل الشعاب والأودية وخلف العبارات والسدود.

كذلك، شهدت مكة المكرمة أمطارا غزيرة مع تساقط حبات البرد، وصلت إلى حد السيول وتسببت بارتفاع منسوب المياه في الشوارع، مع جرف العديد من السيارات والأشخاص في منطقة "سوق الضيافة".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم السيول الهائل التى تشبه تدافع المياه في الشلالات، مع ارتفاع المياه في الشوارع وانجراف السيارات في عدد كبير من مناطق المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان قد نبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

كما نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، من تغيرات جوية قد ينتج عنها هطول أمطار رعدية ربيعية على عدد من مناطق المملكة بناء على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، قد يصاحبها جريان للسيول.
مصدر : وكالات
رقم : 929882
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