شاهد/سيول جارفة في السعودية والدفاع المدني يحذر!

اسلام تايمز (السعودية) - وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول الريث الجارفة في منطقة جازان بالمملك العربية السعودية، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس.