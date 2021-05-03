بالفيديو: الاحتلال يقمع مسيرة ضد تهجير أهالي الشيخ جراح

اسلام تايمز (فلسطين) - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، مسيرة احتجاجية بمدينة القدس المحتلة، رفضا لسياسة التهجير بحق أهالي حي الشيخ جراح.