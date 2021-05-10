قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين

اسلام تايمز (فلسطين)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل عنيف، المسجد الأقصى المبارك، وتدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة مع المرابطين داخله.