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السبت 29 أيار 2021 ساعة 20:34

بالفيديو: جندي سعودي أسيرا لدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية

ملف مرفقواعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن عن أسرها عددا من الجنود السعوديين خلال أوسع عملية لها في محور جيزان.

ونفذت العملية نفذت في محور الخوبة-وادي جارة من ثلاثة اتجاهات رئيسية ضد مواقع للجيش السعودي في جبل الـ"إم بي سي" وتباب الفخيذة والتبة البيضاء والقمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وتابع المصدر أن قوات مشتركة من الجيش السعودي ومقاتلين سودانيين ووحدات من "لواء المغاوير" اليمني كانت منتشرة في تلك المواقع، مفيدا بـ"سقوط أعداد من ضباط وجنود الجيش السعودي قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب، وتعزيزات أخرى للعدو".

وأضاف أن عددا من العسكريين السعوديين قتلوا أثناء محاولتهم التراجع من منحدرات وعرة، وقال إنه تم "أسر العشرات من قوات العدو، بينهم سعوديون وسودانيون"، مع بقاء "أعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان".

واوضح المصدر أن أكثر من 80 من عناصر قوات تحالف العدوان إجمالا قتلوا أو جرحوا خلال العملية التي بلغت مساحتها 150 كلم مربعا، مشددا على أن قوات الجيش واللجان الشعبية خلال هذه العملية سيطرت على المواقع المستهدفة بالكامل، واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، ودمرت ما لا يقل عن 29 مدرعة وآلية.
رقم : 935232
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