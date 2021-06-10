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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 13:49
بالفيديو: أول مجموعة بحرية ايرانية تدخل مياه المحيط الاطلسي
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مصدر :
وكالات
رقم :
937325
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