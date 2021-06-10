بالفيديو: أول مجموعة بحرية ايرانية تدخل مياه المحيط الاطلسي

اسلام تايمز (ايران) - اعلن مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري عن دخول مجموعة بحرية ايرانية مياه المحيط الاطلسي للمرة الاولى ومن دون الرسو في موانئ سائر الدول.