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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 20:36

مشاهد تظهر سيطرة الجیش واللجان الشعبیة في الجوف

ملف مرفقوتظهر المشاهد احتدام المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة، وقوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي والتحالف من جهة أخرى، وتبادل إطلاق النار بين الطرفين.

كما توثّق المشاهد سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات هادي. وتظهر إسعاف قوات الجيش واللجان الشعبية جرحى قوات هادي الذين سقطوا أسرى خلال المعارك في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف.

العملية لتي انطلقت من 4 مسارات متزامنة، قتل وجرح خلالها أكثر من 30 مرتزقاً، من بين القتلى أركان حرب اللواء 161 ونائب ركن هندسة اللواء الأول.

كما تم إعطاب وتدمير 4 آليات، واغتنام طقم يحمل معدل عيار14، وعدد من السلاح الخفيف والمتوسط.
مصدر : وكالات
رقم : 956217
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