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الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:00

بالفيديو: مستوطنون متطرفون يهاجمون أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

ملف مرفقواصلت سلطات الاحتلال شن حملة مصادرات لاراضي حي الشيخ جراح جنوب شرق القدس المحتلة تحت ذريعة قانون املاك الغائبين الى جانب استهداف نحو ثلاثين منزلا بإخطارات الهدم والتهجير في الحي ذاته وذلك تنفيذا لمشروعه الاستيطاني التهويدي للحي.

لا تكتفي سلطاتُ الاحتلال الاسرائيلى باستهدافِ نحوِ ث30 منزلا بإخطارات الهدمِ والتهجير في حيي الشيخ جراح جنوبَ شرق القدس المحتلة،بل واصلت شنَ حملةَ مصادرات لأراضي الحي بذريعة قانون املاك الغائبين، وسيتم تحويل هذا المساحات الكبيرة من اراضي الحي كمواقف ومراكز تخدم المستوطنين مما سيؤدي الى محاصرة اهالي الحي من كل الاتجاهات.

الى ذلك يواصل اهالي حي الشيخ جراح نضالهم امام محاكم الاحتلال الاسرائيلي الذي عرض عليهم البقاء بالمنازل مقابل دفع اجار ومبالغ للجمعيات الاستيطانية، وهذا ما تم رفضة من قبل الاهالي لان ذلك اعتراف ضمني بملكية المنازل للمستوطنين.
رقم : 961889
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