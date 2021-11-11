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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 18:03
بالفيديو..الجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي
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وبحسب مصادر فان حاجزا للجيش السوري يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي ويمنعه من دخول مدينة القامشلي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
963174
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