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الأحد 21 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:07

بالفيديو: عملية فدائية في القدس تسفر عن استشهاد منفذها ومصرع صهيوني

وأفاد مصادر نقلا عن حراس المسجد الأقصى أنه سُمع دوي إطلاق نار في باحات المسجد الأقصى، وعند الاقتراب من باب السلسلة شوهدت عناصر شرطة الاحتلال وهي تتبادل إطلاق النار مع مقاوم فلسطيني.

وعلى إثر ذلك، تم إغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة ومنعت قوات الاحتلال المقدسيين من الوصول إليها.

وأكدت مصادر عبرية أن مستوطنيْـن أُصيبا خلال الاشتباك المسلح، دون معرفة تفاصيل أكثر حول الحدث.

واعلنت مصادر عبرية أن الاشتباك خلف 4 إصابات إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة.

واعلن الاحتلال مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في العملية.
رقم : 964749
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