بالفيديو: مظاهرات حاشدة في بغداد رفضا لإزالة جدارية الشهيد المهندس

خاص (اسلام تايمز) - تظاهر حشد كبير من العراقيين، امس الجمعة، في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد رفضا لإزالة جدارية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابومهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.