بالفيديو: مظاهرات حاشدة في بغداد رفضا لإزالة جدارية الشهيد المهندس

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وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة الفردوس صور الشهداء القادة قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، معبرين عن رفضهم الشديد لإزالة جدارية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.
ودعا المشاركون إلى التجمع قرب النصب التذكاري للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما الشهداء يوم السبت في مطار بغداد الدولي. وشدد المتظاهرون على ضرورة ان يبقى النصب التذكاري للشهداء القادة ثابتا في مطار بغداد.
وفي السياق، قال مصدر أمني ان "منتسبي الحشد تظاهروا بالفردوس رفضا لرفع صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (الذي اغتيل بغارة امريكية) ابو مهدي المهندس".
وأضاف أن المتظاهرين "وجهوا رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنهم يرفضون رفع صور الشهيد المهندس".
واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعدوان جوي نفذته طائرة امريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020 في جريمة اغتيال جبانة أمر بها الرئيس الامريكي الارعن (السابق) دونالد ترامب.