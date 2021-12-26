العراق.. الحشد الشعبي وعملية واسعة في جبال حمرين

خاص (اسلام تايمز) - افادت مصادر صحفية بأن قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين، بمحافظة ديالى.