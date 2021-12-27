اسلام تايمز (ايران) - كشف صادق خرازي، الدبلوماسي والمستشار السابق للرئيس الإيراني الاسبق، محمد خاتمي، عن بعض الخفايا حول القائد السابق لفيلق القدس، الشهيد الفريق قاسم سليماني.