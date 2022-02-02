بالفيديو: تفاصيل القصف التركي لمنطقة مخمور شمالي العراق

خاص (اسلام تايمز) - تعرّضت منطقة مخمور للاجئين في محافظة نينوى شمالي العراق إلى قصف جوي تركي ليل الثلاثاء، وأكد قائمقام مدينة مخمور رزكار محمد، في تصريح صحافي، أن طائرات تركية قصفت المخيم والمناطق المحيطة به.