بالفيديو .. هذه أبرز فضائل الامام علي (ع) في احاديث اهل السنة

اسلام تايمز - لا يختلف اثنان من المسلمين اللهم الا شذاذ الارض من النواصب في فضائل الامام علي عليه السلام سواء الشيعة الذين يعتبرونه الامام الاول من الائمة الاثني عشر او اخواننا اهل السنة الذين يعتبرونه الخليفة الرابع ويقرون بفضائله .