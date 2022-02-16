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الأربعاء 16 شباط 2022 ساعة 10:08

بالفيديو: لحظة استهداف وكر لإرهابيي "داعش" في صلاح الدين

ملف مرفقوكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت، الثلاثاء، أن طائرات F16 قتلت عنصرين من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "تمكنت قواتنا من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات إلى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية كانا داخل الوكر".

وأشارت إلى أن "جهود قطعاتنا الأمنية متواصلة في دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة".
مصدر : وكالات
رقم : 979250
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