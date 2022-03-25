الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 21:43

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة

ملف مرفقوقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، ان القوات اليمنية استهدفت في العملية منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض ومنشات راس تنورة النفطي بدفعة من الصواريخ المجنحة.

الى ذلك اعلن التحالف السعودي الاماراتي ان السعودية تعرضت اليوم لاكثر من ستة عشر هجوم وان هذه الهجمات استهدفت عدد من المناطق معترفا بوقوع حرائق وخسائر في منشات نفطية وكهربائية.

وأظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية توقف حركة الطيران من وإلى مطاري جدة وأبها بالتزامن مع إعلان السعودية عن تعرضها لهجوم واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وتداول ناشطون سعوديون مشاهد تظهر تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان من منشآت سعودية اثر هجوم واسع بصواريخ باليستية ومسيرات يمنية داخل الأراضي السعودية.

وتشن القوات اليمنية، من فجر اليوم الجمعة عملية عسكرية ردا على الحصار والعدوان المستمرمن قبل التحالف اللأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني.

واعترفت وسائل اعلام سعودية، باشتعال حريق في محطة توزيع الكهرباء بصامطة السعودية.

وأفاد مواطنون سعوديون في تويتر، اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة داخل الأراضي السعودية.

وأكد المواطنون، ان الإنفجارات كانت بسبب طائرات مسيرات مفخخة وصواريخ باليستية انطلقت من الأراضي اليمنية.

هذا وزعمت وسائل إعلام التحالف، اعتراضها عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة والتي انطلقت من الأراضي اليمنية في اوقات متفرقة ابتداءً من فجر اليوم الجمعة، كانت تستهدف المنطقة الجنوبية.

فيما، زعمت وسائل إعلام سعودية، قبل قليل، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جيزان.

ونشر موقع صحفي مقاطع فيديو تظهر تصاعد النيران من شركة ارمكو السعودية في جدة بالسعودية.


 
رقم : 985621
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
25 آذار 2022
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
25 آذار 2022
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
24 آذار 2022
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
24 آذار 2022
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
24 آذار 2022
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
24 آذار 2022
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
24 آذار 2022
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
23 آذار 2022
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله