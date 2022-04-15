مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقـصى المبارك بعد صلاة الفجر

خاص (اسلام تايمز) - أفاد مصادرنا بان قوات الاحتلال قامت فجر اليوم الجمعة، باطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على كل من يتواجد بداخلة.