صفعة جديدة من كتائب القسام للعدو الصهيوني المحتل

خاص (اسلام تايمز) - بنصر جديد على العدو الصهيوني أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فجر اليوم الثلاثاء (19-4)، في بيان مقتضب، أن "دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 1:35 للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض- جو".