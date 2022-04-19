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الثلاثاء 19 نيسان 2022 ساعة 15:15

صفعة جديدة من كتائب القسام للعدو الصهيوني المحتل

ملف مرفقوكانت طائرات الاحتلال شنت غارات على مواقع غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بزعم الرد على صاروخ أطلق في وقت سابق صوب إحدى مستوطنات "الغلاف".

وأفادت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو ستة صواريخ على موقع "القادسية" غربي خانيونس، ما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وأضافت أن المقاومة أطلقت مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.

من جهته، عدّ الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن "القصف الإسرائيلي لبعض المواقع الفارغة، محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".

ووجه "قاسم"، في بيان، فجر اليوم، "التحية إلى رجال المقاومة، الذين تصدوا للطيران الحربي بالمضادات الأرضية، امتداداً لحالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي ثأراً للعدوان على القدس والمقدسات".

وأشار إلى أن "القصف جاء للتغطية على فضحية الاحتلال الصهيوني، المتمثلة بانتهاك كل القوانين والأعراف الانسانية بعدوانها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك".

يذكر أنه قد شنت طائرات حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات على قطاع غزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس جنوب القطاع.

وأضاف أن سلسلة غارات عنيفة استهدفت موقع القادسية غرب خانيونس، وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن القصف لم يسفر عن أي إصابات.

وقامت المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية بإطلاق النار باتجاه الطائرات الحربية غربي مدينة رفح.

واضافت وسائل إعلام عبرية ان خلال الغارات على قطاع غزة أُطلق صاروخ "ستريلا" نحو طائرة في الأجواء.
رقم : 989934
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