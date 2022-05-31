أول فيديو لاحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج الفارسي

اسلام تايمز (ايران) - اعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران، يوم الجمعة 27 مايو، احتجاز ناقلتين مملوكتين لليونان في الخليج الفارسي وانزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية.