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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 07:30

أول فيديو لاحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج الفارسي

مصدر : وكالات
رقم : 996941
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