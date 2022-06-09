استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة

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وقال مصدر أمني إنه حسب المعلومات الأولية دوي الانفجار عبارة عن طائرة مسيرة بالقرب من طريق المصيف.
وأضاف المصدر أن المسيرة قامت بقصف عجلة مدنية على طريق المصيف.
وأفاد مصدرنا بان الهجوم تسببت بجرح ثلاثة أشخاص اجانب كحصيلة اولية بالاضافة إلى أضرار مادية جسيمة.
وحسب صور نشرت على وسائل التواصل يظهر واضحا جناح ثابت لطائرة 'فيكس وين' قرب مكان الانفجار.
هذا ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "هجوم بطائرة مسيرة استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق.
بدورها قالت وكالة "روسيا اليوم"، إن "هجوما يعتقد بأنه بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بسيارات على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل".