Kənani: Regionda qeyri-sabitliyə görə əsas məsuliyyəti Amerika daşıyır!

İslamTimes: Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Co Baydenin “Washington Post” qəzetində dərc olunan məqaləsinə cavab olaraq deyib ki, hazırkı Amerika höküməti əvvəlki hökumətlə eyni siyasəti davam etdirir və Amerika Qərbi Asiya regionunda qeyri-sabitliyə görə əsas cavabdeh ölkədir!

İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani ABŞ prezidenti Co Baydenin Washington Post qəzetində dərc olunmuş son fikirlərinə münasibət bildirərək deyib ki, Cənab Co Baydenin İrana qarşı iqtisadi və diplomatik təzyiq siyasətini davam etdirmə istəyi, Amerikanın 2015-ci il nüvə sazişini canlandırmaq istəməsi iddisını ziddir. Bayden dövləti Tramp administrasiyasının İran İslam Respublikasına qarşı uğursuz maksimum təzyiq siyasətini davam etdirir.“Washington Post” qəzetində dərc olunan yazıda bildirilir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden regiona səfəri ərəfəsində iddia edib ki, İran nüvə sazişinə qayıtmazsa Vaşinqtonun iqtisadi və diplomatik təzyiqləri davam edəcək.Qeyd edək ki, Co Bayden bu həftə işğal olunmuş ərazilər və Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla bölgəyə səfər edəcək.