Bayden Ukrayna büdcəsini Tayvana xərcləyir

IslamTimes - Bayden Tayvanı silahlandırmaq üçün Ukraynaya ayrılmış büdcədən isifadə edir.

ABŞ prezidenti Co Bayden ölkəsinin Konqresindən Tayvana silah yardımının maliyyəsini Ukraynaya ayrılan yardım büdcəsindən götürməyi xahiş edəcək.İngiltərənin “Financial Times” qəzeti ABŞ prezidenti Co Baydenin ölkəsinin Konqresinə müraciət etməyi planlaşdırdığını yazıb.Məlumatda Baydenin Çini təhdidinin artdığı bəhanəsi ilə Tayvana silahların çatdırılmasını sürətləndirmək üçün bu ölkənin silahlarını Ukraynaya yardım üçün təsdiq edilmiş büdcədən ayırmağı təklif etdiyi qeyd olunur.ABŞ Konqresi Baydenin tələbini təsdiqləsə, Tayvan ilk dəfə olaraq ABŞ vergi ödəyicilərinin pulları hesabına maliyyələşdirilən mexanizm çərçivəsində silah alacaq."The Financial Times" yazıb: "Ağ Ev Konqresdən Ukrayna üçün tələb etdiyi əlavə büdcə çərçivəsində Tayvanın silahları üçün vəsait ayırmağı xahiş etməyi planlaşdırır.İdarəetmə və Büdcə İdarəsi Tayvanın silahları üçün ayrılan vəsaitləri sürətləndirmək üçün təsdiqləyib.Məsələ ilə yaxından tanış olan iki şəxs bildirib. Bu, Ukraynaya əlavə yardım maliyyəsi tələbinin bir hissəsi olaraq adaya silah da daxil edəcək.