“Vaqner”ə yeni rəhbər təyin edildi – Təcili

IslamTimes - Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə, Viktor But “Vaqner”in yeni rəhbəri təyin edilib.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə “Bez Tormozov” məlumat yayıb.Qeyd edək ki, silah baronu kimi məşhur olan Viktor But ABŞ-da həbs edilmişdi.Viktor But 1967-ci il yanvarın 13-də Düşənbədə anadan olub. SSRİ Müdafiə Nazirliyinin Qırmızı Bayraqlı Hərbi İnstitutunu bitirib və hərbi tərcüməçi ixtisası alıb, sonra hərbi-nəqliyyat aviasiya alayına daxil olub, Afrika ölkələrində çalışıb, Mozambikdə Sovet İttifaqının hərbi missiyasında tərcüməçi kimi çalışıb.2022-ci ilin dekabrında Viktor But Rusiyada narkotik saxlama və qaçaqmalçılıqda ittiham olunan ABŞ vətəndaşı, basketbolçu Brittni Qraynerlə dəyişdirilib.