Çin banklarının Rusiyaya milyardlarla dollar məbləğində kredit ayırdığı məlum oldu

IslamTimes - Çinin ən böyük bankları Rusiyaya milyardlarla dollar məbləğində kredit ayırır.

Belə ki, Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı müharibəyə görə Rusiyaya tətbiq edimiş beynəlxalq sanksiyalar Qərb kreditorlarını ölkəni tərk etməyə məcbur edir.2022-ci ilin fevralında Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsindən sonra Qərb tənzimləyiciləri Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görməyə, sanksiyalar tətbiq etməyə və bank institutlarını Moskva ilə əməliyyatları dayandırmağa çağırmağa başlayıblar. İndi çinli kreditorlar yaranan bu “boşluğu” doldurmağa çalışırlar.Kiyev İqtisadiyyat Məktəbi mütəxəssislərinin təhlilləri göstərir ki, Çinin dörd ən böyük bankı ötən ilin fevral-mart aylarından etibarən Rusiyanın bank sektoruna təsirini dörd dəfə artırıb.Söhbət “Bank of China Ltd.”, “Industrial & Commercial Bank of China Ltd.”, “China Construction Bank Corp.” və “Agricultural Bank of China Ltd.” kimi banklardan gedir. Onlar 2022-ci ilin əvvəlində Rusiya Federasiyasına 2,2 milyard dollar dəyərində kumulyativ təsir göstəriblər, lakin bu ilin mart ayının sonunda bu rəqəm, demək olar ki, 10 milyard dollara yüksəlib ki, bunu Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatları da sübut edir.Mənbə: “Financial Times”