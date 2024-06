IslamTimes - Bayden itini Ağ Evin ətrafında gəzdirəndə it Xüsusi Xidmət agentini dişləyib.

Teleqraf.com "ABC news"ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezident Co Baydenin Komandir adlı itinin Ağ Evin işçisinə hücum etməsi ilə bağlı məlumat yayılıb.Agentin sözlərinə görə, o, prezidentə yaxınlaşanda it onu sol qolundan dişləyib.Qeyd edək ki, hadisə 2023-cü ilin sentyabrnda baş verib. Həmin ilin oktyabr ayında 11-dən çox dişləmə hadisəsinə görə it Ağ Evdən çıxarılıb.