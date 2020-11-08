Dünya liderləri Co Baydeni prezident seçilməsi münasibətilə təbrik ediblər
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APA TASS-a istinadən xəbər verir ki, təbrik edənlər arasında Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson, Almaniya Kansleri Agela Merkel, Yaponiyanın Baş naziri Yoşihide Suqa, Avstriya Kansleri Sebastyan Kurts, Venesuela Prezidenti Nikolas Madura, Sudanın Baş naziri Abdullah Hamdok və Fransa Prezidenti Emanuel Makron da var.
Liderlər sosial şəbəkə hesablarında Baydenlə bağlı ürək sözlərini ifadə ediblər.