0
Sunday 8 November 2020 - 11:23

Dünya liderləri Co Baydeni prezident seçilməsi münasibətilə təbrik ediblər

Story Code : 896575
Dünya liderləri Co Baydeni prezident seçilməsi münasibətilə təbrik ediblər
APA TASS-a istinadən xəbər verir ki, təbrik edənlər arasında Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson, Almaniya Kansleri Agela Merkel, Yaponiyanın Baş naziri Yoşihide Suqa, Avstriya Kansleri Sebastyan Kurts, Venesuela Prezidenti Nikolas Madura, Sudanın Baş naziri Abdullah Hamdok və Fransa Prezidenti Emanuel Makron da var.

Liderlər sosial şəbəkə hesablarında Baydenlə bağlı ürək sözlərini ifadə ediblər. 
Related Stories
Netanyahudan Trampa şok zərbə!
İslamTimes: İşğalçı İsrail rejiminin baş naziri Benyamin Netanyahu Trampın "seçkilərdə saxtakarlıq olub, mən seçkini qazanmışam" deməsinə baxmayaraq Co Baydeni təbrik edib!
Featured Stories
Netanyahudan Trampa şok zərbə!
Netanyahudan Trampa şok zərbə!
Fransada 3-ü türk olmaqla 4 uşaq 11 saat polisdə dindirildi
Fransada 3-ü türk olmaqla 4 uşaq 11 saat polisdə dindirildi
7 November 2020
Növbəti ABŞ prezidenti Co Baydendir!
Növbəti ABŞ prezidenti Co Baydendir!
7 November 2020
Ağ Ev qarşısında Tramp əleyhinə aksiya
Ağ Ev qarşısında Tramp əleyhinə aksiya
7 November 2020
Hacıyev İranın ölkəmizə dəstəyindən yazdı
Hacıyev İranın ölkəmizə dəstəyindən yazdı
7 November 2020
Sionistlər Trampa xəyanət etdi
Sionistlər Trampa xəyanət etdi
5 November 2020
Moskva terrorçuların Qərbi Asiyadan Dağlıq Qarabağa köçürülməsinin nəticələri barədə xəbərdarlıq edir
Moskva terrorçuların Qərbi Asiyadan Dağlıq Qarabağa köçürülməsinin nəticələri barədə xəbərdarlıq edir
5 November 2020
Trampın seçkidə saxtakarlıq iddiaları rədd edildi
Trampın seçkidə saxtakarlıq iddiaları rədd edildi
5 November 2020
İrəvana bəllidir ki, Tehran bununla razılaşmır - İranlı ekspert
İrəvana bəllidir ki, Tehran bununla razılaşmır - İranlı ekspert
5 November 2020
Trampın qələbəsi üçün ayin təşkil edildi
Trampın qələbəsi üçün ayin təşkil edildi
5 November 2020
Fələstində bir kənd sionistlər tərəfindən dağıdıldı
Fələstində bir kənd sionistlər tərəfindən dağıdıldı
4 November 2020
İran mətbuatı Azərbaycan prezidentinin sülhsevərliyindən yazdı
İran mətbuatı Azərbaycan prezidentinin sülhsevərliyindən yazdı
4 November 2020
Tramp demokratların səsinin hesablanmamasını istəyir
Tramp demokratların səsinin hesablanmamasını istəyir
4 November 2020