İşğalçı İsrail rejimində Netanyahuya qarşı yeni etiraz dalğası!

İslamTimes: İşğal altındakı Fələstindəki seçkilərdən sonra, sionist rejimin baş nazirinə qarşı ümummilli etirazlar yenidən start götürüb

"Jerusalem Post" qəzetinin yazdığına görə, işğalçı İsrail baş naziri Benyamin Netanyahuya qarşı etirazçılar yenidən meydanlara və körpülərə və digər məkanlara axışaraq etirazlara başlayıb. Bütün ölkə daxilində etiraz dalğası yayılmaqdadır.Etirazçılar işğal altındakı Qüdsdəki Balfour küçəsində, Netanyahunun Qeysəriyyədəki iqamətgahı qarşısında və məşhur Paris meydanında bir araya gəlməyə hazırlaşırlar. Etiraz aksiyası təşkilatçıları narazı vətəndaşların seçkilərin beşinci turunun qarşısını almaq ardınca olduğunu bildirib.Qeyd edək ki, işğalçı İsrail rejimində uzun müddətdir ki, baş nazir Netanyahuya qarşı etiraz aksiyaları keçirilir və onun istefası tələb edilir.