Bütün dünyaya sanksiya tətbiq edən ABŞ İsrailə nə üçün göz yumur?

İslamTimes: Sionist İsrail rejiminin işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında sionist yaşayış məskənləri inşa etməsini bütün qurumlar qeyri-qanuni hesab etsə də, kimsə bu qanun pozuntusuna görə İsraili cəzalandırmır

İşğalçı İsrail rejimi illərdir ki, Fələstin torpaqlarını işğal edib və hər ötən gün daha da irəliləyərək, fələstinliləri zorla evlərindən çıxarıb, onların evini söküb bu ərazilərdə yəhudi yaşayış massivləri inşa edir. Sionist rejimin bu qanunsuzluğuna dildə bütün beynəlxalq qrumlar, hətta İsrailin ən önəmli müttəfiqi, himayəçisi olan Amerika da etiraz edir. Amma maraqlı olan budur ki, dünyadakı əksər ölkələrə saxta ittihamlar əsasında sanksiya tətbiq edən ABŞ və AB İsrailə bu dəhşətli cinayətlərinə görə heç bir cəza tətbiq etmir.Bu mövzu ilə bağlı, yaxın günlərdə İsrailin "Vala Nyus" nəşri də məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden İsrailin yeni baş naziri Naftali Bennetlə görüş zamanı ondan İordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni yaşayış massivlərinin inşasını dayandırmasını istəyib. Amma Bennet öncəki sionist rejim rəhbərləri kimi, bu çağırışı əhəmiyyətsiz olaraq qəbul edib.Bundan öncə "The Times of Israel" nəşri də avqustun 27-də Baydenin Bennetdən Fələstin torpaqlarındakı qeyri-qanuni yaşayış massivləri inşasını dayandırmasını istədiyini, amma Bennetin buna "yox" cavabı verdiyini bildirilmişdi.