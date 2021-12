Bayden: Tramp gəlsə, mənim namizəd olmaq ehtimalım artacaq

İslamTimes: ABŞ telekanallarından birinə müsahibə verən demokrat prezident 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyindən, həmçinin Donald Trampla yenidən rəqabət apara biləcəyindən danışıb. ABŞ prezidenti Co Baydenlə "ABC News"-a eksklüziv müsahibə verib və daxili və xarici məsələlərlə bağlı sualları cavablandırıb. Kanalın müxbiri David Muir müsahibəsində 79 yaşlı Co Baydendən 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkiləri və Donald Trampla yenidən rəqabətə girərək namizəd olmaq ehtimalı barədə nə düşündüyünü soruşub. 2020-ci il seçkilərində o zamankı prezident Donald Trampı mübahisəli seçkilərdə məğlub etməyi bacaran Co bayden Bildirib ki, əgər Tramp namizəd olsa, onun da 2024-cü il seçkilərinə qatılma ehtimalı artacaq. Qeyd edək ki, Tramp və tərəfdarları dəfələrlə demokratların seçkiləri “geniş fırıldaqçılıqla” qazandığını iddia edib.

