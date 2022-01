Bayden Tramp tərəfdarlarının hücumunu çevriliş adlandırdı

İslamTimes: Bayden Tramp tərəfdarlarının Konqresə hücumunu ilk dəfə olaraq “çevriliş” adlandırdı

Donald Trampın tərəfdarlarının ABŞ Konqresinə ölümcül hücumunun birinci ildönümündən 5 gün sonra prezident Co Bayden onların çevriliş etmək istədiklərini, lakin buna nail olmadıqlarını bildirib.Bu barədə Amerika mətbuatı məlumat yayaraq yazıb: "Prezident Co Bayden 6 yanvar 2021-ci il qiyamından sonra ilk dəfəDonald Tramp tərəfdarlarının 2020-ci il prezident seçkiləri zamanı səslərin sayılmasından sonra Konqresə hücumunu "çevriliş" olaraq dəyərləndirdi.Bu barədə The Hill saytı məlumat yayıb, Baydenin uyğun hücumu sərt şəkildə tənqid etdiyini bildirib.