Bayden Səudiyyə Ərəbistanı televiziyasında ələ salındı

İslamTimes: Səudiyyə Ərəbistanının televiziya kanalı ABŞ prezidentini Co Baydeni ələ salıb.

Son aylarda bəzi media vasitələri Səudiyyə Ərəbistanı ilə ABŞ arasında gərginliyin artdığından xəbər verir. Bu xəbərlərin KİV-lərdə yer aldığı bir zamanda Səudiyyə Ərəbistanı şəbəkəsi Co Baydeni ələ salaraq gündəm olub.Səudiyyə Ərəbistanının MBC telekanalı komediya şousunda Amerikanın Demokrat Partiyasından prezident seçilmiş Co Baydenin fiziki və psixi sağlamlığını ələ salıb. Bu proqramda 79 yaşlı Baydenin nitqində və diqqətsizliyində ciddi problemlər olduğu nümayiş etdirilir.Şou zamanı Co Bayden və ABŞ-ın vitse-prezidenti "Kamala Harris"i canlandıran iki nəfər insanlar qarşısına çıxıb və "Kamala Harris" "Bayden"in unutduğu sözləri onun yadına salıb, səhvlərini düzəldib və "Bayden" yatan zaman onu oyadıb.