چین فیلم آمریکایی را از پرده سینما پایین کشید/ صحنه ای که چینی ها را عصبانی کرد!

بی شک برای هر بیننده ای حتی خود آمریکایی ها هم مسجل شده که هالیوودِ آمریکا همیشه اَبَر قهرمانان، منجیان بشر و عادلان را آمریکایی نشان می دهد و شکست و حقارت و ترس و توهین های نژادپرستانه بر دیگر کشورها رواست. هالیوود همان زمان که در فیلمهایش حق را در جنگ ویتنام به آمریکایی ها می داد و مردان از جان گذشته این کشور کوچک را که با دست خالی آمریکا را شکست دادند، ترسو و بزدل به تصویر می کشید، ماهیت واقعی خود را نشان داد. بحث محتواها و مضامین نژادپرستی هم همیشه در تولیدات هالیوود بوده که در جدیدترین آن ها در فیلم جدید «شکارچی هیولا» وجود صحنه ای ۱۰ ثانیه ای به شدت چینی ها را عصبانی کرده است.



ناظران چینی پس از جنجال در روز اکران افتتاحیه فیلم «شکارچی هیولا» بر سر ده ثانیه از فیلم که بینندگان میهن پرست محلی می گویند به چین توهین می کند درگیر سانسور این فیلم هالیوودی هستند.



این فیلم اکشن فانتزی به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی «پُل اندرسون» و با بازی همسرش «میلا جُوُویچ»، «تونی جا»، «تی آی» و دیگران ساخته شده است. در این فیلم از همچنین از «جین آو یئونگ»، معروف به «MC» نیز استفاده شده است.

او اولین رپر انفرادی آسیایی-آمریکایی است که قرارداد همکاری در یک پروژه بزرگ را امضا می کند و به دلیل حضور در نمایش محبوب مسابقه «رپ چین»(The Rap of China) در چین به شهرت رسیده است.



این فیلم مبتنی بر سری بازیهای ویدئویی معروفی به همین نام است که توسط شرکت «Capcom» ژاپن ساخته شده است، اما توسط غول فناوری چینی «Tencent» که بخش فیلمسازی اش نیز از تولید کنندگان فیلم بود، در چین فروخته و توزیع شد.



«شکارچی هیولا» در ساعات اندکی از نیمه شب جمعه به وقت محلی به تاریخ ۴ دسامبر اکران شد. این فیلم سه هفته قبل از اکران برنامه ریزی شده در ۲۵ دسامبر در ایالات متحده، در سینماهای چین به طور رسمی اکران شد. علی رغم اینکه چین امتیاز اکران اولیه و پیش از آمریکا را در اختیار داشت، در روز اول فقط ۵.۱۹ میلیون دلار درآمد کسب کرد، که جایگاهی بهتر از سوم پرفروش های گیشه چین را کسب نمی کرد که به یکباره مساله صحنه نژادپرستانه، کار را از همین هم بدتر کرد.



زمانی که آنچه به عنوان یک لحظه دلچسب در فیلم در نظر گرفته شده بود و توسط بینندگان محلی به عنوان یک توهین نژادی به چینی ها تلقی شد،سینماهای سراسر کشور شروع به پایین کشیدن این فیلم از پرده های خود کردند.



با وجودی که حدود یک چهارم کل اکران های فیلم در چین در روز جمعه به «شکارچی هیولا» اختصاص یافته بود، بعد از این جریان به ۰.۷٪ کاهش یافت.



بنابر تصاویر متعددی از این اخطار منتشر شده در اینترنت، تقریباً در نیمه شب همان روز، بسیاری از سینماها اخطار فوری برای لغو تمام نمایش های آینده فیلم «شکارچی هیولا» و صدور بازپرداخت برای نمایش های قبلا فروخته شده دریافت کردند.



در اخطاریه چین نوشته شده بود که سینماها اکران فیلم مذکور را فورا متوقف کنند تا نسخه سانسور شده آن در کمترین زمان به آن ها تحویل شود. اما روز بعد خبرها حاکی از آن بود که ظاهرا تصمیم بر این است که حتی نسخه سانسور شده فیلم «شکارچی هیولا» نیز اکران نشود.



به نظر بینندگان چینی چه چیزی در فیلم «شکارچی هیولا» توهین آمیز بود؟

مهم ترین مساله که اینچنین طوفانی ایجاد کرده فقط در مورد آن ده ثانیه از فیلم «شکارچی هیولا» است، که با یک نگاه اجمالی به چگونگی دشواری غیرقابل پیش بینی، خلق محتوای جهانی و اکران آن در چین به عنوان بزرگترین بازار فیلم جهان در این فضای سیاسی پی برده می شود.



اوایل روز جمعه، یک کلیپ کوتاه از قسمت مورد مناقشه که به نظر می رسد در یک سینما با تلفن همراه گرفته شده، در شبکه های اجتماعی چین پخش شد.



در این صحنه، یک شخصیت سفیدپوست مرد و یک شخصیت آسیایی که «جین» آن را بازی می کند با سرعت بالا در حال رانندگی هستند. اولی می گوید: چی؟

جین فریاد می زند: به زانوهای من نگاه کن!

همراهش در جواب می گوید: اینها چه نوع زانوهایی هستند؟

و جین با حالتی تمسخر گونه می گوید: چی ـ نی!!! و بر بخش دوم این کلمه (نی) که در انگلیسی «زانو» معنی میدهد، تاکید می کند.

اگرچه برخی ممکن است این را رفاقت گونه همراه با استهزاء یا شوخی کنایه دار تلقی کنند، اما همینکه این واژه و این تاکید دقیقا به عنوان اشاره به قافیه قدیمی و مساله ای نژادپرستانه که به آسیایی ها توهین می کند، تداعی می کشود، باعث عصبانیت بینندگان چینی شد.



Chi-nese, Jap-a-nese, dir-ty knees, look at these با دیدن جناس و قافیه تعمدا استفاده شده در این دیالوگ ها با آواز خوانی همراه با سیلی زدن به زانو و حرکات مورب چشم به صورت شفاف این توهین نژادی را تداعی می کند.



ورایتی در تفسیر خود اینچنین می نویسد: زیرنویس چینی این تفسیر را با ظرافت به جلو می برد. برای بومی سازی این شوخی، مترجمان گفتگو را اشاره ای به محاوره چینی در مورد اینکه مردان باید دارای کرامت، وقار و بزرگ منشی بوده و به راحتی زانو نزنند. مترجمان زیرنویس این فیلم این تذکره لطیف چینی را که می گوید: «مردان در زیر زانوهایشان طلا دارند و تنها در برابر بهشت و مادر زانو می زنند.» به صورتی خشن برگردان کرده اند. جمله ای که در اصل بر این مفهوم دلالت دارد که هر وقت مردی زانو زد حتما باید چیزی به ارزشمندی طلا در کار بوده باشد.



به نظر می رسد استنتاج ربط قافیه نژادپرستانه از دو کلمه «زانو» و «چینی» (نیز و چاینیز/knees و Chinese) همراه با عبارت زیرنویس در مورد زانو زدن، بسیاری از بینندگان جوانِ وطن دوست را بر این باور داشته که لحظه لحظه در انگلیسی باید یک توهین آشکار باشد. بدتر از آن، بسیاری احساس می کنند که ترجمه در اشاره به «طلا» عوض می شود و هیچ اشاره ای به «چینی» نمی کند و این یک پوشش عمدی از همین توهین بوده است.



تا بعد از ظهر، هشتگ «شکارچی هیولا» به چین توهین می کند در «Weibo» شبه شدت اوج گرفت و اپلیکِیشن های رتبه بندی بینندگان به سرعت مملوّ از سخنان عصبانی مخاطبان شد.



حال این مساله می تواند آسیبی جبران ناپذیر بر فیلمی بزند که بزرگ ترین مارکت اکران خود در جهان را در شرایطی از دست می دهد که بحران شیوع ویروس کرونا بر اکران های سینماهای تمام کشورهای سینمارو تاثیر ناامید کننده ای داشته است.