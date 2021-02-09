وی اخراج اشغالگران از سرزمین عراق را قریب الوقوع پیش بینی کرد و اظهار داشت: آمریکایی‌ها در دهه اول قرن حاضر با ۳۰۰ هزار سرباز، امکانات و تجهیزات بی‌شمار دپو شده، قدرت هوا فضا و نیز سیطره کامل بر عراق نتوانستند در این کشور بمانند و به ناچار شکست خوردند. اکنون که آمریکا توانایی محافطت از خود را نداشته و سفیر آن سفیر فقط به فکر محافظت از سربازان و منابع داخل عراقشان است؛ دیگر توانایی تحمیل امری را ندارد.

الشَمَّری در بخش پایانی این گفتگو با بیان اینکه "ما اکنون در مرحله زوال آمریکا از منطقه و قدرت گیری مقاومت هستیم" تاکید کرد: در دوره ترامپ فشارها و مشکلات زیاد بود و مهم‌تر، فتنه‌های داخلی زیاد بود. دردناک بود که ببینیم بخشی از جامعه تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته و علیه کسانی که برایشان از خانواده و جان و مال خود گذشته‌اند، اقدامات سلبی انجام می‌دهد. اما در نهایت جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی پیروز و دشمنان، یکی پس از دیگری نابود شدند. جدیدترین آن نیز رییس جمهور آمریکا بود که با وضع فضاحت‌باری از کاخ سفید بیرون رانده شد. این ادعا زمانی تایید می‌شود که تشییع با شکوه پیکر مطهر فرماندهان مقاومت را با نحوه اخراج ترامپ جنایتکار مورد مقایسه قرار دهیم.

سخنگوی نُجَباء با بیان اینکه مجاهدان عصر حاضر همواره تحت تاثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) بوده‌اند، خاطرنشان ساخت: حاج قاسم و ابو مهدی مصداق واقعی سخن شهید صدر بودند که می‌فرمود "در امام خمینی(ره) ذوب شوید، همانطور که او در اسلام ذوب شده است" و این دو شهید عالی مقام در بنیانگذار انقلاب اسلامی ذوب شده بودند، لذا بعدها منبع تاثیرگذاری در دیگران شده و خود مکتبی تشکیل دادند که ما ایمان داریم این مکتب هزاران فرمانده مجاهد همچون سلیمانی و المهندس را تربیت خواهد کرد.

وی افزود: کسی که در دوره صدام زندگی نکرده نمی‌تواند وضعیت آن زمان را تصور کند. در آن دوره اگر کتابی داشتید، یا در نماز جماعت شرکت می‌کردید و یا به صورت متوالی به زیارت امام حسین علیه السلام می‌رفتید، به اعدام محکوم می‌شدید! با این وضعیت، همه گمان می‌کردند که پس از ورود آمریکایی‌ها، ملت عراق با گُل از اشغالگران استقبال خواهند کرد، ولی مقاومت در کمتر از یک سال شکل گرفت و ملت ما با اسلحه از آنان استقبال کردند، چراکه مردم می‌دانستند صدام مزدور آمریکا بود.

الشَمَّری به ضرورت تبعیت از ولی فقیه اشاره کرد و گفت: ولی فقیه مرجع تقلید است و مسلمانان از او پیروی می‌کنند. او جانشین امام زمان عجل الله است و لذا ارتباط با ولی فقیه یک واجب شرعی است. به دوره قبل از عمل به نظریه ولایت فقیه و دوره پس از آن بنگرید! اکنون شیعیان و مسلمانان به عنوان قدرتی جدی در برابر آمریکا و استکبار مطرح شده‌اند. شهید محمد باقر صدر که خود از مدافعان نظریه ولایت فقیه است، می‌فرماید "ما قبل از نظریه ولی فقیه شبیه مردگان بودیم، ولی امروز گویا دوباره زنده شده‌ایم و ما ارتباط با ولی فقیه را شرافتی برای خود می‌دانیم".

معاون دبیرکل نُجَباء تاکید کرد: امام خمینی قدس سره سخن مهمی دارند و می‌فرمایند "کسی که با خدا ارتباط دارد هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد"، لذا ما در محور مقاومت شکست نخواهیم خورد و آنان ما را با چیزی که آرزویش را داریم تهدید می کنند یعنی شهادت! امروز آمریکا به اندازه‌ای که از خطر جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، در مورد چین که یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان است سخن نمی‌گوید، چراکه امروز جمهوری اسلامی ایران رهبر محور مقابله با آمریکا است و این محور برخلاف محوری که آمریکا آن را رهبری می‌کند و رو به افول است؛ روز به روز پیشرفت می‌کند. ما از شهید ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی می‌شنیدیم که چگونه شهادت آرزوی آنان بود و از همه دوستان مومن خود می‌خواستند که برای آن‌ها دعای شهادت کنند.

وی در بخش دیگری به بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای پرداخت و گفت: ما در مقاومت اسلامی نُجَباء، خود را مخاطب این بیانیه می‌دانیم، چراکه امام خامنه‌ای، این بنده صالح خدا، رهبر دینی و مرجع تقلید بسیاری از مردم و مجاهدان مقاومت اسلامی عراق است. بر این اساس، شیعیان خود را ملزم به اطاعت از دستورات و عمل به منویات ایشان می‌دانند. علاوه بر این، امام خامنه‌ای امروز یک عقل استراتژیک بزرگ است که توانست این مبارزه بزرگ را به گونه‌ای مدیریت کند تا جمهوری اسلامی و همپیمانان آن یک قدرت جهانی را در برابر استکبار تشکیل دهند.

مقام ارشد مقاومت عراق ادامه داد: شما در لبنان می‌بینید‎ که هیچ جریانی توان تدوین استراتژی مقابله با رژیم صهیونیستی بدون حضور حزب الله را ندارد. در عراق نیز، مقاومت و الحشد الشعبی عناصر اصلی شکست داعش بودند و امروز نیز برای اخراج اشغالگران آمریکایی آماده هستند. مقاومت یمن امروز عمق عربستان سعودی را مورد حملات گسترده و سرتاسر رژیم صهیونیستی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. جنبش انصارالله علی رغم تمام امکاناتی که آل سعود و همپیمانانش در اختیار دارند، توانسته شروط خود را بر آنان تحمیل کند و از سوی دیگر، دشمنان اعلام می‌کنند که باید از طریق گفتگوی سیاسی مساله یمن حل شود که این نشان از قدرت مقاومت یمن و شکست آنان دارد.

وی با تاکید بر پیشرفت روز افزون مقاومت و تاثیرگذاری این گروه‌ها بر معادلات بین‌المللی گفت: جنبش‌های مقاومت در منطقه باقی خواهند ماند و بعد از تشکیل محور کامل مقاومت، به هدف این مرحله که اخراج کل نیروهای اشغالگر آمریکایی است خواهند رسید و این گروه‌ها منطقه را برای ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله آماده خواهند کرد. مقاومت در عراق و لبنان نه فقط در معادله قدرت تاثیر دارد بلکه مقاومت، عنصر اصلی خلق معادله قدرت در این کشورها است.

المتحدث باسم النجباء في مقابلة مع قناة برس تي في:

الثورة الاسلامية شكلت منعطفا في تعزيز قدرات المقاومة/ الامام الخامنئي هو القائد والمفكر الاستراتيجي لقوة عالمية لمواجهة الاستكبار

قسم الشمري مسيرة تشكل قدرة محور المقاومة الى فترتين؛ الفترة التي كانت قبل الثورة الاسلامية والفترة التي تلت انتصار الثورة الاسلامية في ايران، مصرحا: أن الإمام الخامنئي اليوم هو مفكر استراتيجي عظيم استطاع أن يقود محور المقاومة ضد الولايات المتحدة والاستكبار بحيث أصبح هذا المحور قوة عالمية.

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان المتحدث باسم الحركة حضر في برنامج "Face to Face" في قناة برس تي في، معربا عن تهانيه بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، واصفا دور الجمهورية الاسلامية في تنظيم وتعزيز قدرات محور المقاومة بانه لا مثيل له، مبينا: انه تشكلت حركات المقاومة في المنطقة قبل الثورة الإسلامية في إيران، لكنها كانت ضعيفة على جميع الاصعدة. وكانت قد تشكلت أهم هذه الحركات في فلسطين ولكنها كانت تواجه العدو بالحجارة وحتى الأيدي الفارغة.

وأضاف، بعد انتصار الثورة الإسلامية ودعمها الكامل للمقاومة في لبنان وفلسطين، قد بدءت هزائم الكيان الصهيوني؛ الكيان الذي كان يحتل أجزاء من العالم العربي يوما بعد يوم وحتى دخل بيروت، لم يستطع فعل أي شيء خلال الحرب التي استمرت ۲۲ يومًا ضد غزة. وفي العراق أيضًا، احتلت الولايات المتحدة بلدنا بمئات الآلاف من الجنود وارتكبت جميع أنواع الجرائم، لكنها إنهزمت رغم ذلك، وأعلن الأمريكيون أن أكثر من ۸۰٪ من الضربات التي تعرضوا لها كانت من الفصائل الموالية لإيران، حسب قولهم.

وأشار الى تطور محور المقاومة وتأثير هذه الفصائل في المعادلات الدولية، قائلا: ستبقى حركات المقاومة في المنطقة، وبعد تشكيل محور المقاومة الكامل سيحقق هذا المحور هدفه في هذه المرحلة وهو طرد جميع قوات الاحتلال الأمريكي، وستقوم هذه الفصائل بإعداد المنطقة لظهور صاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، موضحا أن المقاومة في العراق ولبنان لا تؤثر فقط على معادلة القدرة، وإنما باتت تشكل العنصر الأساسي في خلق ميزان القوى في هذين البلدين.

وتابع القيادي البارز في المقاومة العراقية: اليوم يشاهد الجميع أنه لا يمكن لأي تيار في لبنان أن يضع استراتيجية لمواجهة الكيان الصهيوني بدون وجود حزب الله. في العراق أيضًا المقاومة والحشد الشعبي كانا عنصرين أساسيين في هزيمة داعش، واليوم فصائل المقاومة مستعدة لطرد المحتلين الأمريكيين من العراق، متابعا اليوم المقاومة اليمنية باتت تهدد بشكل جدي عمق الكيان السعودي بهجمات واسعة النطاق كما أنها تهدد كافة الاراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني. اليوم ورغم كل الإمكانيات التي يمتلكها آل سعود وحلفاءهم إلا ان حركة أنصار الله استطاعت فرض شروطها عليهم، ومن ناحية أخرى اليوم أعلن الأعداء أن الملف اليمني يجب أن يتم حلحلته عبر الحوار السياسي وهذا الامر يكشف مدى قدرة المقاومة اليمنية وهزيمة الاعداء.

وبين الشمري أن فصائل المقاومة باتت تشكل قوة سياسية ايضا، مصرحا أن المقاومة في بعض البلدان أصبحت تشكل غالبية الساحة السياسية. وعلى الصعيد الدولي، وصل محور المقاومة إلى نقطة حيث لا يمكن لأي تيار أن يخلق معادلة جديدة في المنطقة دون مشاركة ودعم محور المقاومة.

وتطرق في جانب آخر من المقابلة إلى بيان "الخطوة الثانية للثورة" الذي أصدره آية الله العظمى الخامنئي، قائلا: "نحن في المقاومة الإسلامية حركة النجباء نعتبر أنفسنا مخاطبين لهذا البيان، لأن الإمام الخامنئي، هذا العبد الصالح، هو القائد والمرجع الديني لكثير من الناس ومجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، ولهذا فإن الشيعة يعتبرون أنفسهم ملزمين بإطاعة أوامره واتباع ارشاداته. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الإمام الخامنئي اليوم مفكرًا استراتيجيًا عظيمًا تمكن من إدارة هذا الصراع الكبير بطريقة جعلت الجمهورية الإسلامية وحلفائها قوة عالمية في مواجهة الاستكبار.

وأكد معاون الامين العام للنجباء على أن الإمام الخميني (قدس سره الشريف) له كلمة مهمة، يقول: "من لديه ارتباط بالله لن ينهزم أبداً"، ولذلك نحن في محور المقاومة لن ننهزم ابدا، وأن الاعداء يهددوننا بما نرغب فيه وهو الشهادة في سبيل الله! لا تتحدث الولايات المتحدة اليوم عن الصين التي تُعتبر قوة اقتصادية كبرى في العالم، بقدر ما تتحدث عن خطر الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تقود المحور الذي يواجه الولايات المتحدة، وأن هذا المحور يتطور يوما بعد يوم خلافا للمحور التي تقوده امريكا والذي بات يضعف يوما بعد يوم. نحن كنا نسمع من الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني كيف كانا يتمنيان الشهادة ويطلبان من جميع أصدقائهم المخلصين بأن يدعوا لاستشهادهم.

ولفت الشمري إلى ضرورة اتباع الولي الفقيه، قائلا: الولي الفقيه هو مرجع ديني والمسلمون يتبعونه. إنه خليفة الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وبالتالي فإن إتباع الولي الفقيه واجب ديني. أنظروا إلى الفترة التي سبقت العمل بنظرية ولاية الفقيه والفترة التي تلتها! اليوم الشيعة والمسلمون أصبحوا قوة عالمية في مواجهة الولايات المتحدة والاستكبار العالمي. كان يقول الشهيد محمد باقر صدر، وهو أحد المدافعين عن نظرية ولاية الفقيه: "قبل نظرية ولاية الفقيه كنا مثل الأموات، لكننا اليوم يبدو أننا بعثنا من الموت"، ولذلك نحن نعتبر ارتباطنا مع الولي الفقيه شرف لنا.

وتابع، من لم يعش في عهد صدام لا يستطيع أن يتخيل الوضع في ذلك الوقت، في تلك الفترة، إذا كان لديك كتاب ديني، أو شاركت في صلاة الجماعة، أو ذهبت إلى مرقد الإمام الحسين (ع) بشكل مستمر، فكان يتم الحكم عليك بالإعدام! وبوجود هذه الاجواء كان يظن الجميع أنه بعد دخول الأمريكيين الى العراق سيرحب الشعب العراقي بالمحتلين بالزهور، لكن المقاومة تشكلت في أقل من عام واستقبلهم شعبنا بالسلاح، لأن الناس عرفوا أن صدام كان عميلا لأميركا.

وصرح المتحدث باسم النجباء أن المجاهدين في هذا العصر كانوا دائمًا تحت تأثير الثورة الإسلامية ونهج الإمام الخميني (رحمه الله)، موضحا ان الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس كانا مصداقين لقول الشهيد الصدر الذي قال: "ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام"، وقد ذاب هذان الشهيدان الكبيران في مؤسس الثورة الإسلامية، ولذلك أصبحا فيما بعد مصدر التأثير على الاخرين وأصبحا مدرسة للآخرين، ونحن نعتقد أن هذه المدرسة سوف يتولد منها الآلاف من القادة المجاهدين مثل سليماني والمهندس.

وختم الشمري المقابلة، قائلا: نحن الآن في مرحلة تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وصعود محور المقاومة، مؤكدا أنه في عهد ترامب كان هناك الكثير من الضغوط والمشاكل، والأهم من ذلك أنه كان هناك العديد من الفتن الداخلية. كان من المؤلم رؤية جزء من المجتمع يتأثر بدعاية العدو ويتخذ إجراءات سلبية ضد من ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم من أجله. لكن في النهاية محور المقاومة والجمهورية الإسلامية خرجت منتصرة من هذه الازمات والأعداء انتهوا واحدا تلو الآخر. وكان آخرهم الرئيس الأمريكي الذي تم إخراجه من البيت الأبيض بطريقة فاضحة. يتأكد هذا الادعاء عندما نقارن التشييع المبهر لقادة المقاومة بالطريقة التي طُرد بها المجرم ترامب من البيت الابيض.

كما توقع خروج القوات الامريكية من العراق بشكل سريع، مصرحا: الأمريكيون في العقد الأول من هذا القرن احتلوا العراق بـ ۳۰۰ ألف جندي، وكانوا يمتلكون عددا لا يحصى من القواعد والمعدات، والقوات الجوية وكانوا يسيطرون بشكل كامل على العراق، وعلى الرغم من ذلك لم يكن بإمكانهم البقاء في العراق ولذلك خرجوا مهزومين. واليوم الولايات المتحدة غير قادرة على حماية وجودها في العراق، وسفيرها يعمل فقط على حماية القوات الامريكية ومصالحها في العراق، و لم تعد امريكا قادرة على فرض أمر على العراقيين.