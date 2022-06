Laporan: AS Berhenti Menjual Drone Besar yang Dapat Dipersenjatai ke Ukraina karena Alasan Keamanan

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah membatalkan rencana untuk menjual empat pesawat nir awak besar yang dapat dipersenjatai ke Ukraina karena masalah keamanan, kata sebuah laporan baru.

Pada awal Juni, terungkap bahwa Washington berencana untuk menjual Ukraina setidaknya empat drone MQ-1C Gray Eagle yang dapat dipersenjatai dengan rudal Hellfire untuk digunakan di medan perang melawan Rusia.Rencana kontroversial, yang telah dibahas sejak Maret. Rusia menanggapi dengan mengatakan bahwa penjualan potensial tidak akan mengubah parameter operasi militer Moskow di negara bekas Soviet.Pada hari Jumat (17/6), dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa Gedung Putih telah mengesampingkan rencana tersebut - setidaknya untuk sementara - karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh, dalam referensi yang jelas ke Rusia.Penjualan itu menghadapi keberatan teknis dari Administrasi Keamanan Teknologi Pertahanan Pentagon, yang dituduh menjaga teknologi bernilai tinggi dari tangan musuh, setelah melakukan tinjauan lebih dalam terhadap rencana tersebut, kata sumber tersebut.Mereka menambahkan bahwa rencana itu dibatalkan karena kekhawatiran radar dan peralatan pengawasan pada drone canggih dapat menyebabkan risiko keamanan bagi AS jika jatuh ke tangan Rusia, menambahkan bahwa pertimbangan tersebut telah diabaikan dalam tinjauan awal rencana tersebut.“Tinjauan keamanan teknologi adalah praktik standar untuk transfer artikel pertahanan AS ke semua mitra internasional. Semua kasus ditinjau secara individual berdasarkan kemampuannya sendiri. Melalui proses yang ditetapkan, masalah keamanan nasional diangkat ke otoritas pemberi persetujuan yang sesuai,” kata juru bicara Pentagon, Sue Gough.Salah satu sumber yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan pejabat AS, lebih lanjut mengatakan kepada Reuters bahwa masih belum pasti kapan rantai komando tertinggi di Pentagon akan memutuskan apakah akan menghapus rencana itu untuk selamanya atau melanjutkan kesepakatan.Menurut sumber lain, penjualan masih bisa dilakukan jika paket radar dan sensor yang ada dari drone MQ-1C Gray Eagle dapat ditukar dengan sesuatu yang kurang canggih, tetapi itu bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.Kongres memiliki peluang untuk memblokir transaksi jika Gedung Putih memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan, meskipun itu terlihat tidak mungkin.Reuters lebih lanjut mengutip orang-orang yang mengetahui proses yang mengatakan bahwa empat drone Gray Eagle buatan General Atomics, yang masing-masing berharga $ 10 juta, pada awalnya dijadwalkan untuk dikirim ke Angkatan Darat AS.Sejak dimulainya “operasi militer khusus” Rusia di Ukraina, AS dan sekutu Eropanya telah menuangkan senjata canggih ke negara bekas Soviet itu.[IT/r]