Tunangan Jurnalis yang Dibunuh Mengecam Biden karena Berencana Mengunjungi Arab Saudi

IslamTimes - Tunangan jurnalis yang dibunuh Jamal Khashoggi mengatakan pada hari Rabu (15/6) bahwa dia "sangat kecewa" dengan rencana Presiden Joe Biden untuk bertemu dengan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang telah ditentukan AS memerintahkan operasi yang membunuh Khashoggi pada tahun 2018.

"Tuan Biden, Anda akan segera mengunjungi Arab Saudi sebagai presiden, di mana Anda akan bertemu dengan eksekutor Jamal yang tidak berperasaan, menghina diri sendiri dan Jamal dengan bertemu MBS," kata Hatice Cengiz dalam pesan video yang diposting oleh Democracy for the Arab. World Now, sebuah organisasi nirlaba Khashoggi didirikan pada 2018.Cengiz meminta Biden untuk menekan lebih banyak jawaban atas kematian tunangannya ketika dia bertemu dengan Mohammed saat berkunjung ke Jeddah, Arab Saudi, bulan depan."Jika Anda harus meletakkan minyak di atas prinsip-prinsip, dan kemanfaatan di atas nilai-nilai," katanya, "bisakah Anda setidaknya bertanya, 'Di mana tubuh Jamal? Apakah dia tidak pantas dimakamkan? Dan apa yang terjadi dengan para pembunuhnya?" dia memohon.Sebagai kandidat, Biden pernah berjanji untuk menjadikan Arab Saudi sebagai "paria" atas pelanggaran hak asasi manusianya. Segera setelah dia menjabat tahun lalu, pemerintahannya merilis laporan intelijen AS yang menilai Mohammed telah memerintahkan operasi yang mengakibatkan pembunuhan Khashoggi di Istanbul. Khashoggi adalah seorang kolumnis Washington Post yang tinggal di Virginia.Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada ABC News bahwa dia tidak bisa mengatakan apakah Biden akan secara khusus mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh Cengiz tetapi mengatakan presiden adalah "penembak langsung.""Saya tidak bisa membacakan sekarang atau menjelaskan apa agendanya, atau percakapan apa yang akan terjadi," katanya. "Tetapi saya dapat meyakinkan Anda, saya dapat meyakinkan Anda bahwa ketika menyangkut hak asasi manusia, ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas bagi presiden ini."Dia mengatakan "hanya mendengar" komentar Cengiz adalah "menghancurkan.""Jelas, hati kami tertuju padanya dan rasa sakit yang dia alami saat ini," kata Jean-Pierre.Komentar Cengiz muncul setelah pengumuman Gedung Putih bahwa Biden akan mengunjungi Arab Saudi pada bulan Juli.Perjalanan yang diantisipasi telah memicu kemarahan karena potensi pesan yang dapat dikirim oleh perjalanan diplomatik ke negara yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, serta banyak pelanggaran hak asasi manusia.Tetapi presiden juga berjuang untuk mengendalikan inflasi dan harga gas yang tinggi, sebuah kewajiban politik.Arab Saudi, produsen minyak utama, memimpin Dewan Kerjasama Teluk yang mengelompokkan negara-negara Arab penghasil minyak. Arab Saudi dan pemerintahan Biden sama-sama mengatakan keamanan energi akan menjadi bagian dari diskusi selama kunjungan Biden.Cengiz juga mengajukan banding pribadi kepada Biden."Presiden Biden, saya tahu Anda telah mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan karena kehilangan orang yang dicintai," katanya.Cengiz juga mentweet pada hari Rabu bahwa dia "sangat kecewa" mendengar tentang rencana perjalanan Biden ke Arab Saudi. "Seorang warga AS dibunuh karena membela demokrasi dan hak asasi manusia di negara itu dan sekarang Biden melegitimasi tindakan ini," tulisnya.Cengiz baru-baru ini mengkritik pegolf profesional yang bergabung dengan LIV Golf, kompetisi yang didukung Arab Saudi yang menarik beberapa nama besar golf ke liga.“Jika mereka masih bermain dan bermain seolah-olah semuanya normal, maka mereka harus dilarang bermain di turnamen besar dunia,” katanya dalam email, menurut laporan USA TODAY Sports.Gedung Putih mengatakan Biden berencana untuk membahas "berbagai masalah bilateral, regional, dan global," di Arab Saudi termasuk gencatan senjata Saudi dengan Yaman, dan "mencegah ancaman dari Iran."[IT/r]