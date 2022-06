Angkatan Laut AS Memecat Lebih dari Selusin Perwira Senior Tanpa Penjelasan, Klaim Kehilangan Kepercayaan

IslamTimes - Angkatan Laut AS telah memecat lebih dari selusin perwira senior sejak awal tahun, termasuk lima dalam satu minggu, tanpa memberikan alasan kuat untuk pemecatan tersebut kepada publik Amerika.

Angkatan Laut melaporkan pada hari Sabtu (18/6) bahwa setidaknya sembilan komandan dan dua penasihat senior telah dibebaskan dari tugas mereka sejak April dan bahwa empat komandan dan seorang komandan diturunkan antara 8 Juni dan 14 Juni.Angkatan Laut mengatakan total 13 perwira komandan telah dipecat sepanjang tahun ini, termasuk 12 di Angkatan Laut dan satu di Korps Marinir."Relief-relief ini tidak berhubungan," juru bicara Angkatan Laut Cmdr. Reann Mommsen mengatakan kepada outlet berita militer yang berbasis di AS, Task & Purpose.“Pimpinan memutuskan untuk memberhentikan para komandan ini karena beberapa alasan berbeda. Secara historis, dari 2011 hingga 2022, rata-rata sekitar 17 komandan telah diberhentikan per tahun. (Catatan, ini tidak termasuk nomor 2022).Masih belum jelas apa yang mendorong pemecatan karena Angkatan Laut tidak menguraikan kondisi spesifik yang mengarah ke pemecatan, tetapi menekankan pentingnya "kepercayaan dan keyakinan" di semua tingkat rantai komando."Angkatan Laut AS telah lama mempertahankan standar tinggi untuk semua personelnya. Mereka yang tidak memenuhi standar ini harus bertanggung jawab," kata Lt. Cmdr. Devin Arneson, juru bicara Angkatan Laut, yang menambahkan bahwa tindakan semacam itu "bukan hukuman atau disiplin."Perang tanpa akhir telah berdampak pada kesehatan mental pasukan AS. Lonjakan yang mengkhawatirkan dalam kematian bunuh diri di antara pasukan AS telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menurut angka baru dari Pentagon.Laporan itu muncul ketika sekelompok kasus bunuh diri di kapal perang USS George Washington memicu kekhawatiran luas atas krisis kesehatan mental di antara prajurit Amerika. Setidaknya lima anggota awak tewas karena bunuh diri tahun lalu, membuat marah beberapa pelaut dan pendukung yang bekerja untuk mengurangi bunuh diri militer.Teri Caserta, yang memimpin sebuah kelompok advokasi yang berjuang untuk mengakhiri kematian bunuh diri di antara pasukan aktif dan veteran, mengatakan Angkatan Laut AS berutang penjelasan kepada publik setiap kali seorang perwira atau pemimpin tamtama dipecat.Putranya Brandon meninggal karena bunuh diri pada 2018 saat dia bertugas di Angkatan Laut."Mereka selalu menggunakan 'kehilangan kepercayaan,'" kata Caserta. “Yah, apa yang mereka lakukan sehingga mereka kehilangan kepercayaan diri? Menurut pendapat saya, tampaknya mereka memilih siapa yang ingin mereka bebaskan.”Caserta mengatakan tidak jelas mengapa Angkatan Laut mendisiplinkan beberapa komandan dan memutuskan untuk tidak membebaskan orang lain, seperti kepemimpinan putranya atau kapten USS George Washington, yang telah kehilangan beberapa pelaut karena bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir.“Berapa banyak prajurit yang harus mati sebelum komandan ini dimintai pertanggungjawaban?” tambah Caserta. “Anda tidak dapat memilih sendiri beberapa komandan sebagai orang yang gugur dan membiarkan yang lain tidak tersentuh.”Bryan Clark, pensiunan Komandan Angkatan Laut, mengatakan Angkatan Laut berutang penjelasan kepada publik Amerika dan pembayar pajak tentang apakah bantuan perintah menunjukkan bahwa layanan tersebut menempatkan orang dengan penilaian buruk pada posisi kekuasaan."Saya pikir persepsi publik adalah: Kami meminta pertanggungjawaban orang, itu bagus," lanjut Clark. “Tetapi jika kami meminta pertanggungjawaban mereka atas banyak tindakan yang mencerminkan karakter inti dari para perwira itu, Anda harus mempertanyakan sistem apa yang kami miliki yang menempatkan mereka dalam komando.”Sikap-sikap perang dan permusuhan yang dipicu secara politik dari pemerintahan AS berturut-turut telah sangat membebani prajurit Amerika dan pasukan pendudukan AS dalam apa yang oleh pejabat Gedung Putih disebut sebagai perang tanpa akhir oleh Washington.[IT/r]