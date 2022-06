Juru Bicara Iran: Kereta JCPOA Tidak Tergelincir

IslamTimes - Pembicaraan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 masih di jalur meskipun kurangnya komitmen Washington, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengulangi kesiapan Tehran untuk mencapai kesepakatan yang baik dan berkelanjutan.

Ditanya tentang perkembangan terakhir dalam pembicaraan Wina untuk menyelamatkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dan mencabut sanksi terhadap Iran, Said Khatibzadeh mengatakan pada konferensi pers pada hari Senin (20/6) bahwa Tehran terus menempuh jalur diplomasi.“Terlepas dari semua pelanggaran Amerika dan kelanjutan dari pendekatan (mantan presiden AS Donald) Trump, kereta ini (pembicaraan JCPOA) masih belum tergelincir,” tambahnya.Juru bicara Iran mengatakan situasi saat ini telah terjadi karena AS menarik diri dari JCPOA secara sepihak dan ilegal pada 2018 dan mengadopsi kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, yang menurut pihak Amerika sendiri, telah berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan.“Kami siap untuk kesepakatan yang baik, langgeng dan efektif dan mempertimbangkan bahwa semua alasan disiapkan untuk mencapainya,” kata Khatibzadeh.“Jika AS setuju untuk mencabut semua sanksi dan kembali ke jalur negosiasi, kami akan bergerak ke arah itu juga,” katanya, menyerukan AS, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas status quo dengan penarikan sepihaknya dari JCPOA, untuk menebus kesalahannya dan kembali ke negosiasi.Dia juga memperingatkan bahwa lebih banyak sanksi terhadap Iran hanya akan membuat situasi lebih sulit bagi AS sendiri.Sejak April 2021, beberapa putaran pembicaraan antara Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA—Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia—telah diadakan di ibu kota Austria untuk membawa AS kembali ke kesepakatan Iran. Pembicaraan Wina, bagaimanapun, mengecualikan diplomat Amerika karena penarikan negara mereka dari kesepakatan.[IT/r]