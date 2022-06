Ukraina Mengatakan Kehilangan Kontrol atas Desa Severodonetsk di tengah Kemajuan Rusia

IslamTimes - Ukraina telah mengakui kehilangan kendali atas sebuah desa yang berdekatan dengan kota industri utama Severodonetsk, yang telah menjadi titik nyala pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan Rusia dalam beberapa pekan terakhir.

“Sayangnya, kami tidak mengontrol Metyolkine lagi dan musuh terus membangun cadangannya,” kata Gubernur Regional Lugansk Sergiy Gaiday dalam sebuah pernyataan, Senin (20/6).Kepala administrator kota Oleksandr Stryuk juga mengkonfirmasi di televisi Ukraina pada hari Senin (20/6) bahwa pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah pemukiman kota.“Jika kita berbicara tentang seluruh kota, masih lebih dari sepertiga dikendalikan oleh angkatan bersenjata kita. Rusia mengendalikan sisanya,” kata Stryuk, mencatat ada pertempuran jalanan sepanjang waktu yang sedang berlangsung dan pasukan Ukraina secara teratur ditembaki.“Musuh mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menyerang, menyerbu kota dan mengusir tentara kami,” tambahnya, mengacu pada operasi militer Rusia di negara itu untuk mengamankan perbatasannya dari apa yang digambarkan sebagai ancaman ekspansi timur. aliansi militer NATO yang dipimpin AS.Gaiday juga mengakui bahwa pabrik kimia Azot di Severodonetsk - tempat ratusan warga sipil dilaporkan berlindung - "terus-menerus" ditembaki oleh pasukan Rusia.Itu terjadi di tengah laporan bahwa AS dan sekutu Eropanya sedang mempersiapkan perang panjang di Ukraina dengan mengorbankan "resesi global dan kelaparan yang meningkat" ketika pemerintahan Biden berjuang untuk mencegah kemenangan Rusia dengan melonjaknya bantuan militer ke Kiev.Pejabat administrasi Biden telah membahas kemungkinan konflik berkepanjangan [di Ukraina] dengan efek limpahan global bahkan sebelum Februari ketika intelijen AS telah menyarankan Rusia bersiap untuk menyerang negara itu, The Washington Post melaporkan Sabtu, mengutip seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.Harian itu lebih lanjut mengutip pejabat tersebut yang mengatakan bahwa Washington berharap bahwa memasok persenjataan baru ke Kiev—selain gelombang sanksi berturut-turut dan isolasi diplomatik Rusia—akan berpotensi menghalangi Moskow untuk melanjutkan konflik.“Bahkan jika kenyataan itu tidak segera terwujud, para pejabat telah menggambarkan taruhannya untuk memastikan Rusia tidak dapat menelan Ukraina … begitu tinggi sehingga pemerintah bersedia untuk menghadapi bahkan resesi global dan kelaparan yang meningkat,” tambah laporan itu.Menyusul pernyataan pejabat AS, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga memperingatkan bahwa perang di Ukraina dapat berlangsung selama bertahun-tahun karena pasukan Rusia melanjutkan kemajuan mereka ke timur negara tetangga.“Kita harus mempersiapkan fakta bahwa itu bisa memakan waktu bertahun-tahun,” kata kepala NATO dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Bild am Sonntag.“Kita tidak boleh menyerah dalam mendukung Ukraina. Bahkan jika biayanya tinggi, tidak hanya untuk dukungan militer tetapi juga karena kenaikan harga energi dan pangan,” tegas Stoltenberg.Sementara itu, perebutan desa kunci Ukraina oleh Rusia dengan populasi hampir 1.000 orang sebelum perang menandai perolehan terbaru negara itu di sekitar Severodonetsk, di mana pasukan Moskow menghadapi perlawanan keras dari pasukan Kiev yang didukung Barat.Pasukan Rusia secara bertahap maju menuju wilayah Donbas timur, di mana mereka memfokuskan operasi militer mereka setelah memutuskan untuk menarik pasukan mereka dari daerah sekitar ibukota Kiev pada awal aksi militer mereka di Ukraina.Kementerian pertahanan Rusia juga menyatakan pada hari Minggu bahwa rudal Iskandernya telah menghancurkan persenjataan yang baru-baru ini dipasok ke Kiev oleh negara-negara Barat di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di barat laut Luhansk.Menurut laporan media Barat, evakuasi dari Severodonetsk tidak mungkin dilakukan selama berhari-hari, setelah jembatan terakhir di seberang sungai yang menghubungkannya ke Lysychansk diledakkan.[IT/r]