Komandan Senior Iran: Gerakan Militer Gabungan Israel dengan Beberapa Negara Regional 'Karena Putus Asa'

IslamTimes - Seorang komandan militer senior Iran mengatakan gerakan militer gabungan yang dibuat oleh Zionis Israel bekerja sama dengan sejumlah negara Arab regional disebabkan oleh keputusasaan rezim.

Abolfazl Shekarchi, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, membuat pernyataan pada hari Senin (20/6) setelah menteri urusan militer Israel, Benny Gantz, mengklaim bahwa rezim sedang membangun aliansi pertahanan udara regional yang disponsori AS bekerja sama dengan beberapa negara Arab regional untuk menggagalkan apa yang dia gambarkan sebagai "serangan Iran."“Alasan utama di balik tindakan ini hanyalah keputusasaan rezim Zionis,” kata Shekarchi.Menunjuk alasan di balik pembentukan hubungan rezim dengan beberapa negara regional, komandan itu berkata, "Para pejabat kriminal Zionis telah mengakui laju keruntuhan rezim haus darah mereka."Zionis Israel telah berupaya untuk lebih dekat dengan negara-negara Arab yang bersekutu dengan AS di Teluk Persia dalam beberapa tahun terakhir dan telah menawarkan mereka kerja sama pertahanan.Dalam sebuah pengarahan kepada anggota parlemen Israel, Gantz mengungkapkan apa yang dia sebut "Aliansi Pertahanan Udara Timur Tengah" dan mengatakan kerja sama rezim dengan negara-negara Arab sudah berjalan."Selama setahun terakhir saya telah memimpin program ekstensif, bersama dengan mitra saya di Pentagon dan di pemerintahan AS, yang akan memperkuat kerja sama antara Israel dan negara-negara di kawasan itu," katanya, menurut transkrip resmi.Dia mengklaim bahwa program tersebut telah memungkinkan keberhasilan intersepsi upaya Iran untuk menyerang Israel dan negara-negara lain.Komandan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan orang Israel masuk ke Teluk Persia, dengan mengatakan langkah seperti itu tidak akan membawa apa-apa selain kekacauan dan ketidakstabilan ke wilayah tersebut.Laksamana Muda Alireza Tangsiri menambahkan bahwa jika sebuah negara mengizinkan "rezim pembunuh anak yang menyedihkan" di Tel Aviv akan membangun pijakan di wilayah ini, negara itu dan seluruh wilayah akan mengalami ketidakamanan, kekacauan, dan ketidakstabilan.Di tempat lain dalam sambutannya, Shekarchi meremehkan terbangnya pesawat pengebom B-52 AS di atas Teluk Persia, dengan mengatakan itu hanya pertunjukan.“Amerika Serikat sangat menyadari bahwa jika terjadi kesalahan strategis, dia akan mengalami pukulan yang tidak dapat diperbaiki dan lebih berbahaya daripada sebelumnya,” komandan senior Iran itu menunjukkan.Militer Zionis Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan Februari bahwa jet tempur F-15 Israel telah mengawal sebuah pembom B-52 Amerika saat menuju Teluk Persia.B-52H Stratofortress, yang mampu membawa senjata nuklir, terbang dari pangkalannya di Inggris Raya, melalui Selat Gibraltar, melintasi Mediterania, dan melintasi Laut Merah, sebelum melakukan perjalanan kembali dengan rute yang kira-kira sama ke Inggris.Awal bulan ini, komandan Angkatan Darat Angkatan Darat Iran memperingatkan bahwa Iran akan meruntuhkan Tel Aviv dan Haifa jika Zionis Israel membuat kesalahan terhadap Tehran.“Atas perintah Pemimpin Revolusi [Islam], kami akan meruntuhkan Tel Aviv dan Haifa untuk setiap kesalahan yang dibuat oleh musuh,” kata Brigadir Jenderal Kioumars Heydari.[IT/r]