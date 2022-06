Pengadilan Spanyol Memanggil Pompeo atas Rencana AS Membunuh Assange

Mike Pompeo, Former US Secretary of State

IslamTimes - Pengadilan Tinggi Nasional Spanyol telah memanggil Mike Pompeo, mantan menteri luar negeri AS, untuk hadir di pengadilan Madrid untuk menjelaskan dugaan rencana Washington untuk membunuh pendiri WikiLeaks kelahiran Australia, Julian Assange.

Hakim Santiago Pedraz, dari Pengadilan Nasional Spanyol, memimpin penyelidikan apakah perusahaan keamanan Spanyol UC Global memata-matai Assange atas nama CIA sambil memberikan keamanan untuk kedutaan Ekuador di London, tempat pelapor tinggal antara 2012 dan 2019.Seorang juru bicara Pengadilan Nasional Spanyol mengatakan kepada The Telegraph pada hari Senin (20/6) bahwa Hakim Pedraz telah mengirim permintaan kepada pihak berwenang AS untuk memanggil Pompeo sebagai saksi."Belum ada jawaban," tambah juru bicara itu.Dugaan plot pembunuhan pertama kali diungkapkan oleh Yahoo News November lalu. Menurut laporan itu, pejabat senior CIA dan administrasi Trump membahas kemungkinan penculikan atau pembunuhan Assange setelah dia menerbitkan alat peretasan CIA pada 2017.Outlet tersebut melaporkan bahwa diskusi terjadi di "tingkat tertinggi" pemerintahan Presiden Donald Trump saat itu, hingga meminta "sketsa" atau "opsi" tentang cara membunuhnya.Seorang mantan pejabat senior kontra intelijen, “Sepertinya tidak ada batasan.”Hakim Pedraz memanggil Pompeo dan mantan pejabat kontra intelijen AS William Evanina sebagai saksi untuk menjelaskan apakah plot itu dibuat.Pompeo adalah direktur CIA dari 2017 hingga 2018 ketika Trump menunjuknya sebagai menteri luar negeri.Pengacara Assange di Spanyol, termasuk mantan hakim Baltasar Garzón, menyatakan bahwa pemerintahan Trump "mengatur" upaya spionase terhadap warga Australia.UC Global menempatkan mikrofon dan kamera di kedutaan Ekuador di London untuk memata-matai percakapan dan pertemuan pribadinya.Kantor Dalam Negeri Inggris telah memutuskan untuk mengekstradisi Assange ke Amerika Serikat, di mana dia dicari karena perannya dalam membocorkan ribuan dokumen rahasia pemerintah.Pengamat mengatakan ekstradisi Assange ke Amerika Serikat, jika itu terjadi, akan memiliki efek "mengerikan" pada kebebasan pers di seluruh dunia.Assange, 50, dicari oleh pemerintah AS karena menerbitkan dokumen rahasia terkait dengan perang Irak dan Afghanistan yang dibocorkan oleh whistleblower Chelsea Manning, seorang analis intelijen Angkatan Darat AS.Pada tahun 2010 WikiLeaks menerbitkan sekitar 750.000 dokumen rahasia militer dan diplomatik. Batch yang paling menghancurkan adalah The Irak War Logs, yang merupakan kebocoran militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.[IT/r]