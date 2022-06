Tentara AS Ditangkap karena Pemboman 'Orang Dalam'

IslamTimes - Seorang penerbang Amerika Serikat berada dalam tahanan militer karena dicurigai terlibat dalam serangan orang dalam di pangkalan Amerika di Suriah awal tahun ini, kata Pentagon, mencatat bahwa pria itu kemungkinan akan didakwa dalam beberapa minggu mendatang.

Tersangka sekarang dalam kurungan pra-persidangan atas serangan yang menyebabkan empat tentara terluka.Juru bicara Angkatan Udara Ann Stefanek mengumumkan penangkapan pada hari Selasa (21/6), mengatakan kepada CNN bahwa tentara, yang belum diidentifikasi secara publik, ditempatkan dalam tahanan awal bulan ini atas perintah komandannya.“Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, pada 16 Juni, seorang Penerbang ditahan di Amerika Serikat sehubungan dengan serangan di Green Village, Suriah. Setelah meninjau informasi dalam penyelidikan, komandan Penerbang membuat keputusan untuk menempatkan dia di kurungan praperadilan," katanya, menambahkan bahwa sementara itu "terlalu dini dalam proses" untuk berbicara tentang dakwaan, "harapan adalah tuduhan dapat diajukan. dalam beberapa minggu ke depan.”Para pejabat awalnya percaya serangan 7 April adalah hasil dari artileri tidak langsung atau tembakan roket di pangkalan AS di timur laut Suriah, di mana pasukan Amerika telah bekerja sama erat dengan pejuang Kurdi setempat. Awal bulan ini, bagaimanapun, Pentagon mengindikasikan seorang anggota layanan AS adalah "kemungkinan tersangka" dalam kasus tersebut, dengan mengatakan pihaknya menemukan bukti "penempatan bahan peledak yang disengaja," sambil menawarkan beberapa rincian lainnya.Menurut dua pejabat yang dikutip oleh CNN, bahan peledak yang digunakan dalam serangan itu “tidak ringan” dan memiliki daya ledak yang lebih besar daripada granat tangan, sementara seorang pejabat menganggapnya “kelas militer.”Ledakan melanda fasilitas tersebut pada larut malam, dan rekaman keamanan dilaporkan menunjukkan sosok tak dikenal bergerak cepat melintasi bingkai dalam dua kejadian. Tidak jelas apakah klip tersebut menggambarkan individu yang sama.Empat tentara yang terluka dalam ledakan itu dirawat karena cedera otak traumatis, tetapi tidak ada yang terluka parah dan semuanya kembali bertugas dalam beberapa minggu setelah insiden itu.Pemerintahan Joe Biden mengakui pengerahan sekitar 900 tentara Amerika di Suriah – sebagian besar ditempatkan di timur laut negara itu – meskipun ada keberatan dari pemerintah di Damaskus, yang telah berulang kali mengeluhkan kehadiran pasukan AS selama bertahun-tahun.[IT/r]