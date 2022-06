Inflasi Inggris Mencapai Level Tertinggi 40 Tahun Sebesar 9,1% Seiring Melonjaknya Harga Makanan dan Energi

IslamTimes - Inggris mencatat inflasi tertinggi dalam empat dekade terakhir di bulan Mei dengan harga pangan mendorongnya hingga 9,1 persen, tertinggi di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7).

Bulan lalu, melonjaknya harga pangan, terutama roti, sereal, dan daging, membantu mendorong kenaikan biaya hidup terbaru di Inggris, mendorong inflasi harga konsumen ke level tertinggi empat dekade.Menurut angka yang dirilis oleh Kantor Statistik Nasional (ONS), inflasi Mei adalah yang tertinggi sejak Maret 1982.Pekan lalu, Bank of England juga menggambarkan gambaran suram untuk masa depan, memperingatkan bahwa yang lebih buruk belum datang karena inflasi saat ini kemungkinan akan tetap di atas sembilan persen selama beberapa bulan mendatang sebelum naik menjadi 11 persen pada Oktober ketika tagihan energi rumah tangga diatur karena melambung lagi.Sterling Inggris, yang telah menjadi salah satu mata uang terlemah terhadap dolar AS tahun ini, turun di bawah $ 1,22, turun 0,6 persen pada hari itu, sebelum kemudian pulih.Banyak investor percaya bahwa Inggris berisiko mengalami inflasi dan resesi yang terus-menerus tinggi, yang mencerminkan tagihan energi impornya yang besar dan gesekan terkait Brexit yang terus berlanjut yang selanjutnya dapat merusak hubungan perdagangan dengan Uni Eropa.“Dengan prospek ekonomi yang begitu tidak jelas, tidak ada yang tahu seberapa tinggi inflasi dapat berlangsung, dan berapa lama akan berlanjut – membuat penilaian kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat sulit,” kata Jack Leslie, ekonom senior di lembaga think tank Resolution Foundation.Menurut think tank pada hari Rabu (22/6), biaya hidup untuk rumah tangga telah diperparah oleh Brexit, yang telah membuat ekonomi Inggris menjadi lebih tertutup, dengan implikasi jangka panjang yang berbahaya bagi produktivitas dan upah.Kembali pada bulan April, rekor kenaikan biaya energi sebesar £700 per tahun melanda rumah tangga, dan kenaikan harga bahan bakar pada bulan Juni berarti bahwa rata-rata mobil keluarga dapat diisi dengan bensin lebih dari £100.Karena gaji rata-rata tidak mengikuti kenaikan inflasi saat ini, serikat pekerja telah memperingatkan pemogokan yang meluas dalam beberapa bulan mendatang.Pada hari Selasa (21/6), pekerja kereta api mogok, menyebabkan gangguan parah, dengan pemogokan lebih lanjut direncanakan untuk Kamis dan Sabtu dalam perselisihan tentang gaji, pekerjaan, dan kondisi.Inflasi negara itu pada bulan Mei lebih tinggi daripada di Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Italia. Sementara Jepang dan Kanada belum melaporkan data harga konsumen untuk bulan Mei, kemungkinan besar keduanya tidak akan mendekati.Inggris baru-baru ini berjuang dengan meningkatnya biaya hidup, melonjaknya inflasi, melonjaknya biaya bahan bakar, dan krisis pekerjaan yang memburuk.Perang di Ukraina dan krisis energi berikutnya serta ekonomi yang masih terpukul oleh pandemi adalah salah satu alasan utama di balik krisis tersebut.[IT/r]