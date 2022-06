Menlu Iran: Kami Tidak Akan Biarkan 'Israel' Mengancam Keamanan Regional

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Iran Hussein Amir-Abdollahian mengatakan dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Rusia Kamis (23/6) bahwa, "Kami tidak akan membiarkan rezim Zionis mengancam keamanan kawasan."

Menteri luar negeri Iran mengatakan pada konferensi pers bersama dengan mitra Rusia bahwa “Saya mengadakan pertemuan yang baik dengan Tuan Lavrov. Kami membahas isu-isu terpenting dari hubungan bilateral, serta isu-isu regional dan internasional. Salah satu isu yang menjadi pertimbangan adalah Traktat Kerjasama Jangka Panjang dan Strategis Komprehensif antara kedua negara.”“Kami berterima kasih kepada negara-negara sahabat Rusia dan China karena telah menyatakan penentangan mereka terhadap resolusi Dewan Gubernur IEAA baru-baru ini. Kami berterima kasih kepada Rusia atas dukungannya yang berkelanjutan dalam terus bekerja di badan tersebut untuk mendukung kepentingan dan posisi Iran yang masuk akal.”Menteri Iran menambahkan “Kami berdiskusi dengan Lavrov sekali lagi bahwa jika pembicaraan berlanjut, yang saya harap akan dilanjutkan dalam waktu dekat dan perencanaan dalam hal itu ada dalam agenda kementerian luar negeri, dengan realisme pihak AS, kami dapat mencapai stasiun terakhir untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Dalam kerangka ini, Lavrov menekankan dukungan untuk posisi politik Iran dalam negosiasi dan menyatakan dukungan Rusia jika pembicaraan mencapai titik kesepakatan.“Mengenai masalah Ukraina, kami percaya bahwa tindakan AS sedang dilakukan dengan kedok NATO, dan Iran tidak menganggap perang di Ukraina sebagai solusi sambil tetap berpegang pada sikap politik yang sama tentang perang dan menentang kebijakan standar ganda.”Di tempat lain, Amir-Abdollhian berkata, “Kami tidak akan membiarkan rezim Zionis mengancam keamanan kawasan.”“Kami berbicara tentang beberapa penindasan rezim Zionis yang meningkat, dan fakta bahwa kawasan itu tidak akan membiarkan rezim mengancam keamanan dan kemajuannya.”Menteri luar negeri Rusia, pada bagiannya, mengatakan perdagangan antara Iran dan Rusia meningkat 80 persen tahun lalu.“Perdagangan kami meningkat 80 persen tahun lalu menjadi sekitar $4 miliar. Kita perlu menemukan cara-cara tertentu untuk memperluas hubungan di bidang energi, transportasi dan pertanian, keuangan dan bea cukai. Kami mengerjakan fase kedua dan ketiga pembangkit listrik Bushehr.”“Kedua negara berencana untuk memperluas hubungan. Kami memiliki pendirian yang sama bahwa hubungan bilateral kami dapat mencapai tingkat yang tinggi. Dalam tujuan ini, kami sedang mengerjakan kesepakatan besar lainnya, inisiatif yang diajukan oleh presiden Iran.”“Adalah tugas kita untuk memperluas hubungan, sementara sanksi AS dan sekutunya mencoba mencegah perkembangan hubungan.”Lavrov menambahkan bahwa baik Iran dan Rusia mengutuk sanksi yang melanggar Piagam PBB dan hukum internasional.“Mengenai JCPOA, tujuan kami adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dan resolusi PBB (yang mendukungnya), itu sekali lagi melanggar hukum internasional. Kita perlu menghidupkan kembali JCPOA dalam format yang sama seperti pada tahun 2015 tanpa amandemen. Semua sanksi ilegal terhadap Iran yang melanggar JCPOA, harus dicabut. Saya harap Amerika membuat pilihan yang masuk akal.”Diplomat top Rusia juga mengatakan, “Kami berkomitmen pada tugas kami yang mengarah pada stabilitas kawasan Teluk Persia. Kami siap untuk menciptakan dialog kerja sama antara Iran dan negara-negara pesisir Arab di Teluk Persia.”Mengenai masalah Ukraina, dia menunjukkan bahwa Barat berusaha menjadikan Ukraina sebagai pangkalan untuk mengancam tanah Rusia.Lavrov juga mencatat bahwa “Federasi Rusia dan Putin berulang kali menjelaskan bahwa kami tidak punya pilihan lain untuk mengamankan kepentingan rakyat Rusia dan Donbas. Kami yakin negara-negara di dunia menyadari situasi ini.”Menteri luar negeri Iran, pada gilirannya, mengatakan bahwa menetralisir sanksi ada dalam agenda Iran dan Rusia.Menteri luar negeri Rusia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ASlah yang menghalangi pembicaraan tentang kebangkitan JCPOA.“Kami memberi tahu teman-teman Iran kami bahwa kami mendukung posisi mereka untuk sepenuhnya menghidupkan kembali JCPOA tanpa pemotongan dan penambahan,” tegas Lavrov.Mengenai pengiriman paket yang diusulkan ke Amerika Serikat, menteri luar negeri Iran mengatakan kereta telah mencapai "stasiun sulit" untuk mengakhiri perjalanannya dan harus berhenti di stasiun tertentu.Amir-Abdollahian mengatakan Iran membalas resolusi IAEA dengan "tiga langkah nuklir penting" termasuk melepaskan 27 kamera pengintai.Menurut menteri Iran, “Pihak pihak, khususnya Amerika Serikat, Borrell dan Mora, melanjutkan upaya mereka untuk mengembalikan semua orang ke negosiasi. Dalam beberapa jam terakhir, Bagheri selalu bersama Mora dan saya bersama Borrell.”Dia lebih lanjut menyatakan harapan bahwa pembicaraan Wina akan dilanjutkan dalam waktu dekat.“Kami menekankan perlunya Zionis Israel untuk menghormati kedaulatan Suriah dan PBB menyelidiki serangan di bandara Damaskus ,” tambah diplomat top Rusia itu.[IT/r]